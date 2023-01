Der Kabelbrand in der Nähe des Pariser Ostbahnhofs führt weiter zu Störungen im deutsch-französischen Bahnverkehr, von denen auch die Bahnstrecke von Mannheim nach Saarbrücken durch die Pfalz betroffen ist.

Zu den Zügen, deren Ausfall die Deutsche Bahn (DB) für Mittwoch angekündigt hat, gehört unter anderem der ICE 9555 von Paris über Kaiserslautern (ab 19.37 Uhr) nach Frankfurt. Die französische Staatsbahn SNCF hat eine Rückkehr zum normalen Fahrplan für Donnerstag angekündigt. Am Mittwoch war der Betrieb auch im Regionalverkehr vom und zum Pariser Ostbahnhof stark gestört.

Grund für den Brand in Vaires bei Paris seien Vandalismusschäden gewesen, teilte die SNCF mit. Am Dienstag war der Zugverkehr dort ganztägig unterbrochen worden. Es soll sich um einen absichtlich gelegten Brand an rund 50 Kabeln handeln.