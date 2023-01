(aktualisiert 15.50) Nach einem Oberleitungsschaden am Mannheimer Hauptbahnhof ist der Zugverkehr wieder angerollt. Eine Taube hatte am Mittwochmittag laut Bundespolizei für eine gute Stunde alles lahmgelegt, in dem sie in eine Oberleitung geflogen war. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie die Bahn über Twitter mitteilte, war zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg ein Busersatzverkehr ohne Zwischenhalte eingerichtet. Nach und nach fuhren die Züge auf den meisten Gleisen wieder. Nur die Gleise 3 und 4 sind laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn noch länger gesperrt. Züge würden deshalb auf andere Gleise umgeleitet.