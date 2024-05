Am Montag kollidierte ein Zug mit einem Baum, der auf der Strecke zwischen Landau und Annweiler auf die Gleise gestürzt war. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10.20 Uhr auf Höhe Queichhambach. Die betroffene Regionalbahn 55, die in Richtung Annweiler unterwegs war, war mit etwa 20 Fahrgästen besetzt. Nach der Kollision wurde der Zug in Schrittgeschwindigkeit bis zum Bahnhof Annweiler vorgezogen. Dort konnten die Reisenden ihn verlassen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Zug trug Schäden an einem Sandrohr der Bremse davon, weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Er war nicht mehr fahrbereit und wurde später in eine Werkstatt gebracht. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte mehrere auf den Gleisen liegende Baumteile. Die Bäume waren vermutlich im Sturm umgestürzt. Die Feuerwehr Annweiler beseitigte die Stämme aus dem Gleisbereich. Die Strecke war bis 11.50 Uhr gesperrt, so die Bundespolizei.