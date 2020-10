Der Zoll hat im Speyerer Post-Paketzentrum eine Corona-Maske aus Krokodil-Leder abgefangen. Sie war in einem Paket aus den USA und sollte einem Empfänger in Berlin geschickt werden. Was der für diese Bestellung bezahlt hat, wissen die Kontrolleure nicht. Im Internet bietet ein Hersteller aus Florida solche mit Alligator-Leder überzogene Silikon-Masken zum Preis von 120 US-Dollar (etwa 100 Euro) an.

Durch internationales Abkommen geschützt

Der Zoll erläutert: Weil Krokodile durch ein internationales Abkommen geschützt werden, darf so etwas nur mit einer Genehmigung des Naturschutz-Bundesamts nach Deutschland eingeführt werden. Sie hätte mit im Paket sein müssen, hat aber gefehlt. Und weil der Empfänger sie auch nicht nachreichen konnte, geht er jetzt leer aus. Ob er zusätzlich auch noch ein Bußgeld zahlen muss, wird jetzt das Bundesamt entscheiden.