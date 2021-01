Schon von Weitem hat die 18-Jährige gesehen, dass die Dogge und der kleine weiße Hund nicht angeleint waren. So berichtet es die Polizei. Also machte sie den Mann, der ihr entgegenkam, auf die Leinenpflicht aufmerksam, die auf dem Feldweg entlang der L 530 bei Dannstadt-Schauernheim herrscht. Dort war auch sie am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Freund und ihren Hunden unterwegs. Der Mann reagierte jedoch nicht auf die inweise der junge Frau. Als die Hunde aneinandergerieten, wiederholte sie ihre Bitte. Laut Polizei drohte der Mann der 18-Jährigen jedoch nur und forderte sie auf, ruhig zu sein. Sie nahm ihr Handy in die Hand und ging mit ihrem Freund und den Hunden weiter. Der Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt sein dürfte, hatte seine Hunde zwischenzeitlich an einen Baum gebunden und, rannte den Beiden hinterher und beleidigte die junge Frau wüst. Es gelang ihnen jedoch, den Mann abzuschütteln. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung und gibt folgende Beschreibung des Mannes heraus: etwa 1,85 Meter, graue Haare, Dreitagebart. Er trug dunkle Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Mann geben können, können sich bei der Polizei in Schifferstadt melden: Telefon 06235/495-0, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.