Eine 74-Jährige hat sich am Pfingstmontag verletzt, als sie am Abend in der Marktstraße in Billigheim-Ingenheim Zigaretten aus einem Automaten holen wollte. Wie die Polizei berichtet, löste sich das Gerät aus bislang ungeklärter Ursache aus der Halterung und fiel zu Boden. Dabei stürzte auch die ältere Frau. Sie erlitt Schürfwunden und ein Hämatom am Kopf. Zur weiteren medizinischen Untersuchung kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.