In Rheinland-Pfalz haben sich nach jüngsten offiziellen Zahlen vom Sonntag 6909 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das waren 10 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb unverändert bei 234 (Stand 11.00 Uhr). 6514 der Infizierten gelten den Angaben zufolge als genesen, aktuell seien somit 161 Menschen in dem Bundesland mit dem Erreger infiziert.

Zahlen für die Pfalz

Sieben der zehn Neuinfektionen betreffen die Pfalz: sechs im Rhein-Pfalz-Kreis, eine in Zweibrücken. In der Pfalz gibt es derzeit 67 bestätigte akute Infektionen, seit Beginn der Pandemie sind 52 Pfälzer im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 2092 Pfälzer gelten als genesen, 2011 bestätigte Corona-Infektionen wurden insgesamt in der Pfalz registriert.

Neuinfektionsquote: Zweibrücken vorne

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen in Zweibrücken mit 15 nachgewiesenen Sars-CoV-2-Fällen pro 100.000 Einwohner. In Speyer und Frankenthal waren es auf dieser Basis jeweils 6 Fälle. Alle weiteren Städte und Landkreise haben maximal fünf Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. In 14 der 36 Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz gab es den Angaben zufolge in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektion.

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.

Neue Test-Strategie

Am 13. Mai 2020 hat die rheinland-pfälzische Landesregierung eine veränderte Test-Strategie angekündigt, wenn es darum geht, wer in Zukunft getestet wird. Inwiefern sich diese Umstellung der Teststrategie auf die veröffentlichten Zahlen auswirkt, ist noch unklar.