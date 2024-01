Wegen Fehlverhaltens seiner Fans muss der 1. FC Kaiserslautern eine Geldstrafe von 22.100 Euro bezahlen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag nach einem Urteil des Sportgerichts mit. Anhänger des Fußball-Zweitligisten hatten in der Pokalpartie gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) am 5. Dezember 36 Bengalische Fackeln gezündet. Darüber hinaus warf ein FCK-Zuschauer in der 39. Minute ein Feuerzeug in Richtung eines Spielers, ohne diesen zu treffen. Der FCK hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.