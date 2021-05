Die Stiftung Hambacher Schloss will gegen die politische Vereinnahmung und Umdeutung des Hambacher Fests von 1832 durch Rechtsextremisten und Rechtspopulisten vorgehen. Mit einem Maßnahmenpaket solle der zentrale Ort als Symbol der Freiheits- und Demokratiegeschichte in Deutschland und Europa geschützt und gestärkt werden, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) als Stiftungsvorsitzender am Montag auf dem Hambacher Schloss. Seit einigen Jahren gebe es Tendenzen, das europäische Freiheitsfest und seinen Ort rechtspopulistisch zu vereinnahmen und antidemokratisch umzudeuten, sagte Wolf. Dem werde sich die Stiftung „mit Vehemenz entgegenstellen“. Sie setze sich für eine von Respekt und Toleranz getragene Auseinandersetzung mit der Demokratie und ihrer Geschichte ein. Ein Interview mit Konrad Wolf lesen Sie hier.