Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Lettland einen wichtigen Sieg für die angestrebte Viertelfinal-Teilnahme knapp verpasst. Mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) verlor das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Montag in Riga gegen die USA und steht nun vor dem entscheidenden Vorrunden-„Finale“ gegen Gastgeber Lettland am Dienstag (19.15 Uhr/live in Sport1) um den Einzug in die K.o.-Runde. Gegen die US-Auswahl konnte beim ersten diesjährigen WM-Einsatz von NHL-Stürmer Dominik Kahun eine gute Defensivleistung die dritte Vorrunden-Niederlage nacheinander nicht verhindern. Im Tor stand diesmal der Mannheimer Felix Brückmann.