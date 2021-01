Die am 13. Januar beginnende Weltmeisterschaft in Ägypten wird ohne Albin Lagergren stattfinden. Der 28-jährige Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen wurde in seiner schwedischen Heimat positiv auf das Coronavirus getestet. Lagergren ist nicht der einzige schwedische Nationalspieler, der aufgrund einer Covid-19-Infektion die WM verpassen wird: Schon vor ihm wurde der Wetzlarer Kreisläufer Anton Lindskog ebenfalls positiv auf Corona getestet.

„Albin wird jetzt natürlich vorerst in Schweden in Quarantäne bleiben. Wir hoffen, dass er nicht schwerer erkrankt und wünschen ihm alles Gute und einen schnellen Heilungsverlauf“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.