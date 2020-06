Im Wintersemester 2020/2021 wird es an den rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen einen Mix aus digitalen und analogen Angeboten geben. Wegen der wohl auch im Herbst noch geltenden Corona-Auflagen könnten Präsenz-Lehrveranstaltungen voraussichtlich nur eingeschränkt stattfinden, teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Mainz mit. Die Hochschulen sollten individuelle Lösungen finden. In welcher Form Prüfungen zum Ende des Wintersemester im Februar 2021 abliefen, sei noch nicht abzusehen, hieß es.

Digitale Lehre soll ausgebaut werden

Das derzeit laufende Sommersemester geht wegen der Corona-Pandemie digital über die Bühne. Die Hochschulen und Unis hätten innerhalb kürzester Zeit je nach Fachrichtung zwischen 75 und 100 Prozent der Lehre digital anbieten können. Dies sei „eine große Leistung von allen Beteiligten“, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Um die digitale Lehre weiter auszubauen, werden laut Ministerium insgesamt 5,5 Millionen Euro über den laufenden Hochschulpakt zur Verfügung gestellt.

Im Wintersemester beginnen die Vorlesungen für Erstsemester in zulassungsbeschränkten Studiengängen am 2. November. Die Unis und Hochschulen des Landes sollten Start und Ende des Semesters aber flexibel gestalten können, um Anforderungen von spezifischen Studiengängen gerecht zu werden, hieß es.