Auf der Waldseer Schlichtstraße ist am Sonntagabend ein Unfall mit mehreren Rollerfahrern passiert. Nach Angaben der Polizei fuhren vier Leichtkraftradfahrer im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gegen 17.45 Uhr in Richtung Altrip. Weil ein Tier die Straße überquerte, musste der vorne fahrende Jugendliche abbremsen. Die beiden dahinter fahrenden Jugendlichen konnten rechtzeitig stoppen, der am Schluss fahrende 16-Jährige allerdings nicht. Die Polizei nennt als Grund zu geringen Sicherheitsabstand. Beim Zusammenprall stürzten drei Jugendliche, zwei wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1900 Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, betreute die beteiligten Personen, bis der Rettungsdienst eintraf und reinigte anschließend die Fahrbahn.