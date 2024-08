Rund 5000 sogenannte Brütlinge des Atlantischen Lachs sind am Dienstag in der Wieslauter nahe Schweighofen (Kreis Südliche Weinstraße) ausgesetzt worden. Zuständig für diesen jährlichen Besatz sind der Landesfischereiverband Pfalz, die BASF sowie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, die Aktion läuft seit 2004. Drei Jahre später wurde die Wieslauter laut SGD von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins als Vorranggewässer für die Wiederansiedlung des Lachses ausgewiesen. Seit 2008 gehört sie auch zum Lachsprogramm Rheinland-Pfalz. Ein Jahr später konnten unterhalb der Wehranlage Scheibenhaardt erstmals Junglachse nachgewiesen werden: Beleg dafür, dass zuvor die ersten Rückkehrer in der Wieslauter abgelaicht hatten. Lebensraum dieses Lachses sind in Europa der Nordatlantik und die Ostsee. Um sich fortzupflanzen, steigt er bis in die Oberläufe von Fließgewässern wie die Wieslauter auf.