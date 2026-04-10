Im zweiten Spiel der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga siegten die Adler Mannheim beim EHC Red Bull München erneut nach Verlängerung mit 3:2 (0:0, 1:2, 1:0; 1:0). In einem intensiven Geduldsspiel nutzte Yasin Ehliz (32.) den ersten größeren Fehler: Verteidiger William Worge Kreü war weggerutscht, machte freie Bahn für den Münchner. Und die nutzten den Schwung 92 Sekunden später: Tobias Rieder (34.) war in Überzahl erfolgreich.

Die Adler schlugen zurück. Ebenfalls in Überzahl traf Nick Mattinnen zum 1:2-Anschluss (35.), und Matthias Plachta (54.) besorgte mit einem gewaltigen Schlenzer in den Winkel den Ausgleich. Es ging erneut – wie schon in Spiel eins – in die Verlängerung, weil Torhüter Maximilian Franzreb einmal mehr der große Rückhalt der Adler war. Nach drei Minuten und 59 Sekunden in der Verlängerung erlöste Justin Schütz mit einem glücklichen Abpraller die Adler und ihre Fans. Weiter geht es am Sonntag, 16.30 Uhr, in der Mannheimer SAP-Arena.