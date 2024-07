Bricht in der Pfalz das Bahn-Chaos aus? Wenn ab Mitte Juli die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt wird, wirkt sich das auch auf die andere Rheinseite aus.

Fast ein halbes Jahr lang wird eine der wichtigsten Bahnstrecke Deutschlands gesperrt. Die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt wird komplett saniert – von 15. Juli bis 14. Dezember.

Und diese Arbeiten haben konkrete Auswirkungen auf die Pfalz. Denn Züge, die normalerweise auf der Riedbahn unterwegs sind, werden auf umliegende Strecken umgeleitet. In Frage kommt die Main-Neckar-Bahn von Mannheim über Darmstadt nach Frankfurt oder die Luwigsbahn über Ludwigshafen, Frankenthal und Mainz. Und eben hier muss nun Platz geschaffen werden für die zusätzlichen Züge. Aus RE4 von Karlsruhe über Germersheim und Speyer in Richtung Mainz sowie aus dem RE14 von Mannheim wird nun während der Sperrung der SE14. Dieser startet in Mannheim, fährt über Ludwigshafen Hauptbahnhof und Mitte, Frankenthal sowie Worms nach Mainz und Frankfurt. Germersheim und Speyer verlieren also ihre Direktanbindung in die Landeshauptstadt. Aus Kapazitätsgründen, wie eine Bahnsprecherin mitteilt. Man möchte also Platz für andere Züge schaffen.

Auch auf die Westpfalz kommen Einschränkungen zu, wie Martin Mendel, stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn Rheinland-Pfalz berichtet. „Güterzüge können weiträumig umgeleitet werden“, sagt Mendel. Und daher würden Güterzüge ab Bingen über die Alsenzbahn, über Rockenhausen (Donnersbergkreis) und Enkenbach-Alsenborn bis nach Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) geleitet. Von dort geht es dann über Neustadt wieder in die Vorderpfalz.