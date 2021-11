Wer aktuell am Dreihof in Essingen vorbeifährt, blickt auf eine riesige plattgewalzte Fläche zwischen Reitanlage und Hornbach. Der erste Schritt für das Bauprojekt des Baumarktkonzerns in der Südpfalz ist getan. Dort will Hornbach eine weitere Hallenanlage für Lang- und Sperrgut sowie Importartikel errichten, um die Kapazitäten des 1999 in Betrieb genommenen Logistikzentrums zu erweitern. Die Maßnahme hat aber auch Kritiker, insbesondere Umweltschützer, auf den Plan gerufen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.