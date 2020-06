[Aktualisiert 13.34 Uhr] Der Deutsche Wetterdienst hat vor starken Gewittern am Mittwoch in weiten Teilen der Pfalz gewarnt. Die Warnungen beziehen sich konkret auf die Städte Ludwigshafen, Kaiserslautern und Speyer sowie die Landkreise Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim, Kaiserslautern, Kusel, den Donnersbergkreis und den Rhein-Pfalz-Kreis. Auch in Mannheim soll es starke Gewitter geben. Der Wetterdienst warnt in diesem Zusammenhang vor Blitzschlägen, herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln. Während des Platzregens könne es auch kurzzeitig Verkehrsbehinderungen geben.

Nach zunächst nur einzelnen Schauern werde es ab Mittwochnachmittag im ganzen Land häufiger nass. Lokal bestehe Unwettergefahr durch Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern. Außerdem müsse mit Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Hagel gerechnet werden. Die Temperaturen erreichten bis zu 28 Grad.

Deutlicher Temperatursturz

Im Laufe der Nacht auf Donnerstag kommt laut DWD von Westen her wieder schauerartiger Regen. Auch dann seien Starkregen und einzelne Gewitter möglich. Der Trend setzt sich voraussichtlich am Donnerstag fort. Vor allem am Vormittag seien noch Starkregen, Gewitter mit Windböen und Schauer möglich. Dabei soll es auf Werte zwischen 14 und 20 Grad abkühlen. Die Aussichten für Freitag sind ähnlich.