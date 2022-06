(Aktualisiert 16.40 Uhr) Bei Erdarbeiten ist am Dienstagvormittag auf Höhe der Straßenkreuzung Bayreuther Straße/Kopernikusstraße eine englische 250-Kilogrammbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Mittwoch entschärft werden. Für die Entschärfung wird nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) um den Fundort ein Sicherheitsradius von 400 Metern gezogen. Bis Mittwoch, 15 Uhr, muss das betroffene Gebiet geräumt sein, ab 17 Uhr soll die Bombe dann entschärft werden. Von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen sind rund 90 Anwohner in folgenden Straßenzügen: Industriestraße 13a-43, Saarburgstraße 15-31, das Heinrich-Pesch-Haus, Frankenthalerstraße 244-254, Mannheimer Straße 214, 214a, 219, die Kleingartenanlage Katzengalgenweg sowie Wollstraße 182. Die Bürger werden gebeten, die Fenster ihrer Wohnungen beziehungsweise Betriebe geschlossen zu halten, die Rollläden herunterzuziehen und ihre Gebäude abzuschließen. Für Bürger, die nicht anderweitig unterkommen können, steht ab 14 Uhr am Mittwoch die Friedrich-Ebert-Halle als Ausweichquartier zur Verfügung. Das Gefahren-Informationstelefon unter der Nummer 0621 5708-6000 ist am Dienstag ab 16 bis 22 Uhr und am Mittwoch ab 8 Uhr erreichbar.