Aufgrund von Personalausfällen bleibt das Wertstoffwirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim nächste Woche bis einschließlich Samstag geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Laut Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft ist die Schließung des Standorts an der B38 die einzige Möglichkeit, um das Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim trotz Personalmangels weiterbetreiben zu können. Die Betriebsbereitschaft dort ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass die Müllfahrzeuge ihre gesammelten Abfälle entladen können und die Rest-, Biomüll- und Papiertonnen im Landkreis weiterhin geleert werden können. Dies gilt im Übrigen auch für die Restmüllabfuhr in der Stadt Landau und im Kreis Germersheim. Private Anlieferungen sollten nach Möglichkeit auf die übernächste Woche verschoben werden, sind aber alternativ auch am Standort Edesheim möglich. Wobei dann mit längeren Wartezeiten gerechnet werden müsste.