Friedhelm Funkel wird am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) mit Daniel Hanslik von Beginn an spielen. Das hat der Trainer des 1. FC Kaiserslautern bestätigt. „Daniel Hanslik und Filip Kaloc sind echte Betze-Spieler. Daniel tut jeder Mannschaft gut. In manchen Situationen helfen solche Spieler mehr als andere“, sagte Funkel. Gegen Magdeburg wird er wieder auf laufstarke Akteure zurückgreifen. Hanslik ist so ein Spieler.

Es war ein regelrechtes Plädoyer, das Funkel auf Hanslik und Kaloc hielt. Er empfahl indirekt dem FCK, mit solchen Typen von Spielern die Verträge zu verlängern. Für die Partie gegen Magdeburg sind bislang 44.040 Karten verkauft. Funkel appellierte an die FCK-Anhänger, bei den Heimspielen geduldiger zu sein. „Uns helfen keine Pfiffe, uns hilft Ansporn, gerade in schwierigen Situationen“, sagte Funkel. Denn nach dem 3:1-Sieg in Kiel, der laut Funkel überlebensnotwendig war, müsse der FCK weiter Ruhe bewahren. „Das ist wichtig“, betonte Funkel.

Der FCK-Chefcoach verriet außerdem, dass er abergläubisch ist. So wird er gegen Magdeburg wieder das gleiche Outfit wie in Saarbrücken und Kiel anziehen. In beiden Partien siegte der FCK. Zwischendurch hatte Funkel die Kleiderordnung geändert – prompt war der FCK nicht erfolgreich. Somit soll das Outfit des Trainers für einen Sieg gegen Magdeburg beitragen.