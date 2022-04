Auf der Strecke zwischen Pirmasens und Kaiserslautern fahren auch am Montagmorgen noch keine Züge. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag per Twitter mit. Die Aufräumarbeiten dauern demnach voraussichtlich noch den ganzen Tag an. Seit Samstag sind hier keine Zugfahrten möglich. Ein Baum lag auf den Gleisen.

+++Update 11.04.2022+++#RB64 #Kaiserslautern #Pirmasens

Strecke weiterhin wegen Unwetterschäden gesperrt. Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Die Aufräumarbeiten werden vsl. heute noch ganztägig andauern — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) April 11, 2022