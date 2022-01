Im schönen Wingert – so heißt die neue Straße in dem südpfälzischen Dorf Kleinfischlingen. Besser gesagt, so soll sie heißen. Sie muss erst gebaut werden, und zwar östlich der Ortslage. Das Weingut Ellermann-Spiegel will dort aussiedeln. Es sieht sich zum Standortwechsel gezwungen. Eine Erweiterung an der derzeitigen Betriebsstätte sei kaum möglich. Darüber hinaus sollen durch den Standortwechsels auch die Anwohner entlastet werden, da ihnen unter anderem die Durchfahrt in den angrenzenden Straße blockiert werde und umgekehrt geparkte Fahrzeuge die Einfahrt auf das Gelände erschweren und den Betriebsablauf stören. Das Ortsbild wird sich durch den Umzug allerdings verändern.

