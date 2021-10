Die Stadt Speyer hat auf Anfrage ihre Pläne bestätigt, den Weihnachtsmarkt 2021/22 nach Möglichkeit räumlich über die gesamte Maximilianstraße zu strecken. So würde die in Jahren vor der Corona-Pandemie nicht unübliche Enge auf dem Veranstaltungsgelände an der Alten Münze vermieden, aber es könnten dennoch zahlreiche Schausteller beteiligt werden. Ein entsprechendes Konzept habe die Verwaltung kürzlich beim Land Rheinland-Pfalz eingereicht, teilte Annika Siebert von der Pressestelle auf Anfrage mit. Genauere Informationen seien allerdings erst möglich, sobald das Land der Stadt eine entsprechende Rückmeldung gegeben habe. Zusätzlich zum Weihnachtsmarkt sei wieder ein Kunsthandwerkermarkt im Rathausinnenhof geplant.