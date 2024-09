Wegen eines medizinischen Notfalls kam es am Sonntag von 11.50 bis 13.15 Uhr auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee zu einem polizeilichen Einsatz und in dessen Folge zu Einschränkungen des Straßenverkehrs sowohl in Richtung Waldsee als auch in Richtung Schifferstadt. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich bei der betroffenen Person um einen 56-jährigen Mann, um welche Art von Notfall es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt.