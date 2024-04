[Aktualisiert 11 Uhr] In Wachenheim hat es am Freitagabend einen Wasserrohrbruch gegeben. Das berichtet die Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Leck befand sich in der Straße An der Altenbach. Der Landkreis Bad Dürkheim warnte um 19.58 Uhr über die App „Katwarn“, dass es in Teilen von Wachenheim keine stabile Wasserversorgung gebe. Diese Warnung wurde um 22.54 Uhr aufgehoben.

Die Stadtwerke Wachenheim berichten auf Anfrage, dass zwölf bis 15 Haushalte direkt am betroffenen Rohrabschnitt ohne Wasser waren. Laut Bürgermeister Torsten Bechtel lief das Wasser ab 4.30 Uhr wieder. Stadtwerke und Bauhof hätten durchgearbeitet, die Feuerwehr unterstützte.