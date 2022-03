Ob der Bärlauch seinen Namen den Tieren verdankt, ist nicht erwiesen. Klar ist jedoch: in dem Kraut stecken Bärenkräfte. Bärlauch kann nicht nur in der Küche wahre Wunder bewirken. Auch in der Heilkunde wird das Frühlingskraut schon seit dem Mittelalter verwendet. Die Pflanze mit dem Knoblauchgeruch kann schon im März geerntet werden. Doch für unerfahrene Sammler gibt es einiges zu beachten. Schließlich gibt es mehrere Doppelgänger, bei denen eine Verwechslung tödlich enden kann. Wer den richtigen Bärlauch sammeln möchte, muss meistens einfach der Nase folgen.

