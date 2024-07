Trainer Friedhelm Funkel sieht zum Start der Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und den 1. FC Köln als Favoriten. Seinem Nachfolger beim 1. FC Kaiserslautern, Markus Anfang, traut er die schwierige Aufgabe in der Pfalz zu.

Im „Kicker“-Interview attestierte Funkel seinem Ex-Verein 1. FC Köln trotz Transfersperre einen guten Kader. „Die Mannschaft ist zusammengeblieben, hat mit Jonas Urbig und Tim Lemperle zwei gute Zweitliga-Spieler dazubekommen, ist eingespielt und erfahren“, so der 70-Jährige.

Anfang „kantiger Typ“

Friedhelm Funkel stieg als Trainer bereits sechs Mal aus der Zweiten Fußball-Bundesliga auf, unter anderem mit Köln und Fortuna Düsseldorf. Vergangene Saison hatte er den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der Zweiten Liga bewahrt und ins Pokalfinale geführt. „Dort ist es nie einfach. Weil zu viele Leute im Umfeld mitreden wollen. Das birgt immer Gefahren“, sagte er zum FCK. Aber sein Nachfolger Markus Anfang sei „ein kantiger Typ, genau so musst du da sein“. Anfang müsse „selbstständig sein und bleiben. Die, die immer reinschwätzen, soll er den Buckel runterrutschen lassen“, riet Funkel.

Den Auftakt in die neue Saison am Freitag (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV verfolgt Funkel live, danach gehe es erst mal in den Urlaub. Eine weitere Trainerstation schloss er in dem Interview erneut nicht aus.