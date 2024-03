Mit einer Julian-Rieckmann-Show hat sich der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim dank eines 2:1 (0:0)-Siegs bei Borussia Dortmund II am Samstag von den Abstiegsplätzen zumindest vorerst verabschiedet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler erzielte beide Treffer, den entscheidenden in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zu Beginn der Nachspielzeit hatte er noch einen Strafstoß verursacht, der dem BVB den Ausgleich brachte.

Beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld vor zwei Wochen hatte Waldhofs Trainer Marco Antwerpen Rieckmann nach 23 Minuten vom Feld genommen, weil er seine Spielweise nicht mutig genug fand. Dennoch behielt der 23-Jährige das Vertrauen des Coaches und zahlte dies direkt zurück. Mit dem Erfolg kletterte der Waldhof vor den Sonntagsspielen auf Platz 15.

Waldhof will den Sieg

Das Spiel war in der ersten Hälfte gekennzeichnet von einem chancenarmen Mittelfeldgeplänkel. Stürmer Terrence Boyd, der trotz seiner Sprunggelenksprobleme unter der Woche spielte, hatte die beste Chance. Seine Direktabnahme landete in den Armen von Torhüter Silas Ostrzinski. Der BVB kam besser aus der Kabine und hätte durch Ole Pohlmann in Führung gehen müssen. Nach einem Fehler von Laurent Jans, der den gelbgesperrten Jonas Karbstein ersetzte, lief er frei auf Torhüter Omer Hanin zu. Doch der Israeli spitzelte den Ball weg (64.).

Wenige später begann die Rieckmann-Show: Zunächst köpfte er eine Ecke von Luca Bolay zum 1:0 ein (74.). Als alles schon auf den Auswärtssieg hindeutete, klammerte Rieckmann gegen Falko Michel. Schiedsrichterin Fabienne Michel zeigte auf den Elfmeterpunkt. Ole Pohlmann ließ sich die Chance nicht entgehen. „Ich wusste nicht mehr, wo der Ball ist und habe ihn kurz festgehalten. Am Ende ist es ein Elfmeter, da kann man nichts gegen sagen“, sagte Rieckmann.

Doch Waldhof wollte unbedingt den Sieg. Nach einer Ecke kam Rieckmann an den Ball und jagte ihn durch die Beine von Ostrinski in die Maschen. „Ich habe nur gehofft, dass einer den reinmacht. Dass der Ball mir dann vor die Füße fällt, ist glücklich. Ich habe einfach nur draufgeknallt – und dann gab es nur noch Ektase pur“, sagte Rieckmann.