Die Waldgaststätte Cramerhaus unterhalb der Burgruine Lindelbrunn bei Vorderweidenthal lockt jährlich Zehntausende Gäste an. Jetzt hat sie einen neuen Besitzer und neue Pächter. Die wohnen sogar sozusagen um die Ecke. Und die bisherigen Betreiber gehen auch nicht weg. Sie werden weiterhin das Gesicht des Gasthauses sein, das am 14. April wieder öffnen wird. Was hinter dem Bäumchen-wechsel-dich-Spiel steckt, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.