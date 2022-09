Rund 25 Quadratmeter Wald sind am Freitag durch ein Feuer zerstört worden, wie die Polizei berichtet. Bürger hätten gegen 21.42 Uhr Rauch an der Landstraße 490 zwischen der Erlenbacher Kreuzung und Vorderweidenthal, rechts der Fahrbahn in einem Waldstück, gemeldet. Rund 40 Feuerwehrleute eilten laut Polizei an die Brandstelle und konnten das Feuer schnell löschen. Als Brandursache konnte eine Feuerstelle in einem Baumstumpf ausgemacht werden. Ob der oder die Täter das Feuer bewusst legten oder es außer Kontrolle geriet ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 zu melden.