Um kurz vor 15 Uhr ist am Montag der Alarm bei der Feuerwehr in Maxdorf eingegangen: Der Wald brennt. Schulstraße. Hinter dem Schulzentrum. Mit zehn Fahrzeugen und 32 Mann rückt die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde aus, um das Feuer auf einer rund 3000 Quadratmeter großen Fläche zu löschen. „Es ist alles sehr trocken da draußen. Aber wir haben das gut in den Griff bekommen“, sagt Stefan Fiedler, Einsatzleiter und stellvertretender Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Maxdorf. Rund eineinhalb Stunden später sei der Brand gelöscht gewesen. „Wir sind jetzt bei den Nachlöscharbeiten. Ich denke, wir sind noch eine Stunde lang draußen, dann geht es an die Aufräumarbeiten.“ Was das Feuer ausgelöst haben könnte, ist am Montagnachmittag noch unklar.