Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) möchte künftig im Bezirkstag Pfalz, in drei Pfälzer Kreistagen und im Stadtrat Ludwigshafen mitbestimmen. Das BSW hat entsprechende Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am 9. Juni eingereicht. Das sagte am Dienstag auf Anfrage der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich (53), der zu Neujahr von der Linkspartei zum BSW gewechselt war. Ulrich zufolge gelang es dem BSW innerhalb von Stunden, die tausend erforderlichen Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur zum Bezirkstag zusammenzubekommen. Die Wagenknecht-Partei hat bis zum Meldeschluss am Montag um 18 Uhr auch Kandidatenlisten für die Kreistagswahlen Kaiserslautern (Spitzenkandidat Alexander Ulrich), Südwestpfalz und Bad Dürkheim eingereicht. Zudem Listen für die Stadtratswahl Ludwigshafen und in Lambrecht für den Stadtrat und den Verbandsgemeinderat. Ulrich sagte, Leitlinie des BSW sei, die Partei langsam aufzubauen und nicht „auf Teufel komm’ raus“ überall anzutreten. Der in Kusel geborene Ulrich wohnt in Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern. Er begann seine politische Laufbahn in der SPD, wechselte dann zur WASG und zur Linken, um sich zum Jahreswechsel der Wagenknecht-Partei anzuschließen. Seit dem Jahr 2005 sitzt er im Bundestag. Der andere prominente Pfälzer Wechsler, der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels (57) aus Nanzdietschweiler im Kreis Kusel, der im Winter von den Grünen zum BSW wechselte, kandidiert im Gegensatz zu Ulrich nicht bei der Kommunalwahl. Das BSW hat folglich für die Kreistagswahl Kusel keine Liste eingereicht.