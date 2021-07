Der FK Pirmasens treibt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest voran: Der offensive Mittelfeldspieler Philipp Herrmann (21) kommt vom 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Münchner spielte beim FCK II in der Oberliga. Beim FKP hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben. Herrmann war in der Jugend unter anderem für die SpVgg Unterhaching, den FC Bayern München und den FC Ingolstadt 04 am Ball. Er blickt auf 34 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga zurück und kam für die U21 der Ingolstädter auf 23 Einsätze in der Bayernliga. Dort gelangen ihm allein 16 Treffer. Durch den coronabedingten Saisonabbruch wurden es in der abgelaufenen Saison nur acht Partien beim FCK II.

Ardestani kommt vom 1. FC Nürnberg II

Arman Ardestani (21), als Mittelfeldspieler auch vor allem offensiv ausgerichtet, trägt künftig das FKP-Trikot. Der gebürtige Homburger, der das Fußballspielen vor allem auch in den Nachwuchsteams des FC 08 Homburg und des FSV Jägersburg erlernte, hat in Pirmasens ebenfalls einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. In der abgelaufenen Spielzeit war er für die Reserve des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern am Ball, absolvierte dort 14 Ligaspiele und erzielte dabei vier Tore.