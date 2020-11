Mit einem verlorenen Ausweis hat ein Einbrecher den Ermittlern möglicherweise die Arbeit erleichtert. Entdeckt worden ist das Dokument auf einem Wertstoffhof-Gelände in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach), in das jetzt zum zweiten Mal binnen weniger Tage jemand heimlich eingedrungen ist und dafür auch den Zaun beschädigt hat. Die Polizei sagt: Offenbar hat der Täter die Container dort nach Brauchbarem gesucht. Ob er etwas mitgenommen hat, ist allerdings noch offen. Und dass der Ausweis wirklich dem Einbrecher gehört, ist auch noch nicht bewiesen. Aber der Ausweis-Inhaber wird den für den Fall zuständigen Beamten in Lauterecken (Kreis Kusel) jetzt erklären müssen, wie sein Dokument an den Tatort kam.