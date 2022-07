Die Polizei berichtet von einer Reihe von Fahrzeugaufbrüchen in Dudenhofen. Nach Angaben der Beamten öffneten unbekannte Täter zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 8.05 Uhr, einen unter einem Carport geparkten Nissan in der Straße Am Schäferseck. Dem Geschädigten zufolge war das Fahrzeug abgeschlossen. Aufbruchspuren wurden allerdings keine festgestellt.

Am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr nahm ein Zeuge in einem frei zugänglichen Hinterhof eines Anwesens in der Landauer Straße in Dudenhofen ein Geräusch wahr. Als er nach draußen ging, rannten kurz darauf zwei Jugendliche zwischen im Hof geparkten Autos hervor und flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Beide Jugendlichen waren zirka 18 Jahre alt und trugen einen dunklen Kapuzenpullover. Einer der beiden hatte eine Hose mit Tarnmuster an. Beim Rennen rutschte die Kapuze eines jungen Mannes vom Kopf. Er wird als blond und nicht allzu groß beschrieben. Beschädigungen oder Spuren eines Einbruchs wurden laut Polizei an dem Auto im Hinterhof nicht festgestellt.

Erneut Jugendliche beobachtet

Wenig später am Mittwoch gegen 0.27 Uhr wurden zwei augenscheinlich jugendliche, heranwachsende Personen dabei beobachtet, wie sie an einem anderen, in einer Hofeinfahrt geparkten Auto in der Straße Im Schäferseck in Dudenhofen versuchten, die Beifahrertür zu öffnen. Sie liefen weiter, als sie merkten, dass das Auto verschlossen ist. Beide Personen waren laut Polizei von auffällig schlanker Statur. Eine trug einen gestreiften hellen Kapuzenpullover, die andere Person trug auffällige schwarze Turnschuhe mit weißem Rand und weißen Applikationen.

Wer an den genannten Örtlichkeiten weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Empfehlung der Polizei

Die Polizei rät dringend, Fahrzeuge abzuschließen, auch bei nur kurzer Abwesenheit und auch beim Abstellen in vermeintlich gut gesicherten und beleuchteten Bereichen innerhalb eines Wohngebiets. Weitere Hinweise rund ums Thema „Diebstahl aus Kraftfahrzeugen“ gibt’s unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/