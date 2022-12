Die Verbesserungen im Zugverkehr auf der Strecke von Grünstadt nach Frankenthal kommen nicht zum Fahrplanwechsel am nächsten Sonntag, sondern voraussichtlich erst Mitte April.

Grund dafür ist, dass die Arbeiten am neuen Kreuzungsbahnhof Kirchheim nicht rechtzeitig fertig werden. Vorgesehen und angekündigt war, dass mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ein Halbstundentakt zwischen Grünstadt und Frankenthal eingeführt wird. Nun ändern sich die Fahrzeiten, aber es fährt weiterhin nur ein Zug pro Stunde. Auf dem Abschnitt von Grünstadt nach Freinsheim fahren sogar mehrere Monate lang viel weniger Züge als bisher. Nachteilig für viele Fahrgäste ist wohl auch, dass die bisher gewohnten Taktzüge in der Regel für mehrere Monate entfallen und die Züge der Linie von Frankenthal über Freinsheim und Grünstadt nach Ramsen um rund 30 Minuten verschoben werden. Zwischen Neustadt und Freinsheim bleibt es beim gewohnten Halbstundentakt, es gibt aber kaum noch direkte Züge nach Grünstadt und in Freinsheim nicht halbstündlich, sondern nur stündlich Anschluss nach Grünstadt.