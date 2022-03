Die Adler Mannheim zeigten sich nach zuletzt zwei herben Niederlagen deutlich formverbessert und nahmen prompt zwei Punkte aus der Ferne mit: Bei den Nürnberg Ice Tigers gewann der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey-Liga am Mittwochabend 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 1:0) nach Verlängerung. Mannheims Topscorer Nigel Dawes hatte sein Team mit einem Schlagschuss in Führung gebracht (36.). Die Gastgeber glichen durch Schmölz im dritten Spielabschnitt aus. Ruslan Iskhakov gelang nach nur 27 Sekunden in der Overtime der umjubelte Siegtreffer – nach einer fabelhaften Einzelleistung.