Einen Schaden von geschätzt 5000 Euro haben in der Nacht zum Samstag Vandalen auf dem Zweibrücker Minigolfplatz an der Schließ verursacht. Vier junge Männer, die von einer jungen Frau begleitet worden sein sollen, sollen zwischen 23.44 Uhr und 2.35 Uhr ein Tretboot in die benachbarte Fischtreppe des Schwarzbachs geworfen, 18 Lampen kaputtgetreten, mehrere Minigolfbahnen beschädigt und mehrere einbetonierte Halter für Spielblöcke aus dem Boden gerissen und auf Bahnen geworfen haben. Aus Sicherheitsgründen ist der Minigolfplatz, den das Rote Kreuz 2020 neu angelegt hat und seitdem betreibt, mindestens zwei Wochen lang gesperrt. „Das ist zu gefährlich, da schauen blanke Stromkabel aus den Lampensockeln, und einige Bahnen sind so auch nicht bespielbar“, sagte Jan-Hendrik Prager vom Roten Kreuz vor Ort der alarmierten Polizeistreife. Einen Kindergeburtstag, der sich für kommende Woche angemeldet hatte, müsse man leider absagen, so Prager. Die Täter wurden bei ihrem Treiben gefilmt, die Polizei ermittelt. Der Minigolfplatz war laut Prager schon fünfmal Schauplatz von Vandalismus, und es werde von Mal zu Mal schlimmer.