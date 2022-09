Ramstein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist am späten Mittwochabend auf der Air Base in Ramstein eingetroffen. Er flog aus den USA ein, wo er auf der Andrews Air Base gestartet war. Austin hat Dutzende Amtskollegen zu einem Treffen zum Krieg in der Ukraine eingeladen. Es wird damit gerechnet, dass die Alliierten. neue Zusagen machen, welches Militärgerät sie an Kiew liefern.

Auf Twitter bewertete Austin das Treffen Dutzender Alliierter an diesem Donnerstag als Beweis dafür, dass die Welt fest hinter „unseren ukrainischen Freunden“ stehe. Die USA haben seit Ende Februar an Kiew Militärhilfe von 16 Milliarden Dollar zugesagt oder geliefert, zuletzt genehmigte US-Präsident Joe Biden ein Paket von drei Milliarden Dollar, das bisher größte.

