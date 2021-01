Joe Bidens Start als US-Präsident ist das Thema der aktuellen Folge des RPR1-Podcasts „Der Tag in Rheinland-Pfalz“. Dabei interviewt Radiojournalist John Seegert den USA-Experten der RHEINPFALZ, Ilja Tüchter.

Wie viele US-Soldaten werden künftig noch in Ramstein stationiert sein? Warum sind Stars wie Lady Gaga bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten aufgetreten? Und was bleibt von Donald Trumps Amtszeit? In einem Interview mit dem Ludwigshafener Radiosender RPR1 analysiert RHEINPFALZ-Redakteur Ilja Tüchter die Lage in den USA und gibt einen Ausblick auf die ersten Wochen der Biden-Präsidentschaft. Das Gespräch ist jetzt auf den üblichen Podcast-Plattformen abrufbar.

Und es geht in dem Interview auch um den Amerika-Newsletter „Tüchter’s 51 States“, der am Mittwochabend erstmals erschienen ist. Die zweite Folge erscheint am 3. Februar. Jetzt kostenlos abonnieren!