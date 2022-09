Zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf der Air Base in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Alliierten der USA aufgerufen, sich zur Unterstützung Kiews „auf lange Sicht zu positionieren“. Es sei dringlich, die Verteidigungsindustrie der Länder der Kontaktgruppe darauf einzustellen, die Waffen zu produzieren, welche die Ukraine benötige.

Seit April, als die Kontaktgruppe sich erstmals traf, sei es gelungen, schnell und effektiv auf den Artilleriekrieg Russlands gegen sein Nachbarland zu reagieren. Nun beginne aber eine weitere Phase mit den Gegenstößen der Ukraine im Süden des Landes, um verlorenes Territorium zurückzuerobern.

Austin lobte insbesondere Großbritannien, aber auch Deutschland, Dänemark und Polen für deren Beiträge zur Verteidigung der Ukraine. Russlands „Eroberungskrieg“ sei illegal, imperial und nicht zu rechtfertigen, so Austin, der am Nachmittag gegen 16 Uhr eine Pressekonferenz geben will.