Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen mit Russland soll der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, noch diese Woche in die USA reisen. „Botschafter Sullivan kehrt zu Konsultationen in die USA zurück“, teilte die US-Botschaft am Dienstag mit. Russland hatte vergangene Woche die Ausweisung von zehn US-Diplomaten angekündigt und Sullivan geraten, zu „ernsthaften Konsultationen“ nach Washington zu reisen.