Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag die TSV Hannover-Burgdorf in einem extrem spannenden Bundesliga-Spiel mit 32:31 (13:14) besiegt. Die Löwen kämpften wie verrückt, schafften erst fünf Minuten vor dem Ende wieder den Gleichstand. Die ganze zweite Halbzeit liefen sie einem Rückstand hinterher. Linksaußen Uwe Gensheimer hatte entscheidenden Anteil an der Wende.