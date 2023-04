Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag das Pokal-Finale in Köln gegen den SC Magdeburg nach Siebenmeterschießen mit 36:34 (31:31, 16:13) gewonnen. Beim Final Four setzte sich der Außenseiter vor knapp 20.000 Zuschauern in einem extrem spannenden Endspiel durch. Die Löwen lagen ab der 21. Minute vorne. Der Außenseiter war von Beginn an da. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte das Team eine ganz kleine Schwächephase. Die Abwehr stand großartig. In der 54. Minute ging der SCM erstmals wieder durch Michael Damgaard in Führung. Aber die Löwen schlugen zurück. Albin Lagergren vergab Sekunden vor Schluss frei. Bitter! Weil Kay Smits den Siebenmeter vergab, David Späth war da im Tor, ging es in die Verlängerung. Späth hielt fast alles, der Jungspund. Es blieb spannend, weil Uwe Gensheimer zwei Siebenmeter und einen Freien vergab. Kay Smits trat noch mal an und verwandelte diesmal den Siebenmeter. 31:31, Siebenmeterschießen. Und dann trafen alle Löwen.