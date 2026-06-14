Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht hat die Polizei in Neustadt in den vergangenen Tagen registriert. Einer Mitteilung zufolge beschädigte ein bislang noch unbekannter Autofahrer am Samstagvormittag zwischen 10 und 10.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Skoda mit Karlsruher Kennzeichen, der auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße geparkt war, und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Freitag zwischen 10.45 und 11 Uhr streifte ein weiterer unbekannter Autofahrer laut Polizei vermutlich im Vorbeifahren einen weißen Transporter der Marke Mercedes an der Fahrerseite. Das Fahrzeug, das in Feuchtwangen zugelassen wurde, war im Römerweg am Fahrbahnrand geparkt. Schon im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, beschädigte ein Fahrzeugführer einen grauen Skoda aus dem Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen, der in der Gimmeldinger Straße am Fahrbandrand geparkt war, und fuhr einfach davon. Auch in diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass es beim Ein- oder Ausparken zu dem Unfall kam. Zeugen, die Hinweise zu einem der Unfälle oder zum jeweiligen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.