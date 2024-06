Am 29. Juni 2024 haben Rettungskräfte drei Personen aus dem Rhein gerettet, nachdem ihr Jetski gekentert war. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Jetski-Unfall zwischen der Rheinbrücke und der Kläranlage der BASF bei Frankenthal.

Glücklicherweise waren die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk Frankenthal in der Nähe, da sie zu dem Zeitpunkt Bootsübungen durchführten. Gegen 15 Uhr entdeckten sie einen Jetski, der kieloben trieb, sowie drei Personen im Wasser, die sich aber dank ihrer Schwimmwesten über Wasser halten konnten. Die Rettungskräfte nahmen die Personen an Bord und schleppten den Jetski ans Ufer. Die Geretteten wurden zu ihrer Familie an einem nahegelegenen Sandstrand gebracht.

Noch bevor die Einsatzkräfte die Zentrale in Frankenthal informieren konnten, wurden sie durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen zur Wasserrettung alarmiert. Nach Abgleich der Informationen konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, und die alarmierten Kräfte mussten nicht mehr ausrücken. Da Kräfte der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie ein Rettungswagen ohnehin vor Ort waren, übernahm die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz die weitere Bearbeitung.

Die Polizei schreibt zusammenfassend: „Die unfreiwillige Generalprobe haben die angehenden Bootsführer gemeinsam mit ihren Ausbildern hervorragend bestanden. Bleibt zu hoffen, dass die anstehende richtige Bootsführerprüfung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie ähnlich erfolgreich verläuft.“