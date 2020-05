Ein Mann aus Ludwigshafen ist bei einem Fallschirmsprung am Samstag gut 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte war der 55-Jährige im Rahmen eines Fallschirmspringerevents am Flughafen Zweibrücken aus eine Höhe von ca. 3000 Metern aus einem Flugzeug gesprungen.

Während des Fluges habe er nach eigenen Angaben den Auslöser seines Hauptfallschirms nicht erreicht. Bei etwa 200 Metern Höhe über dem Boden habe sich zwar der Rettungsfallschirm automatisch geöffnet, es sei jedoch zu einem sogenannten Luftabriss gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Mann aus gut 100 Metern zu Boden. Vermutlich habe der 55-Jährige einen Flugfehler gemacht.

Verletzt, aber ansprechbar

Die Unfallstelle lag circa 200 Meter von der gekennzeichneten Landezone entfernt. Infolge des Sturzes erlitt der Mann mehrere Verletzungen, war jedoch ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus, da der Mann einen Fallschirm selbst packte und nach eigenen Angaben vor dem Absturz mit niemandem in Kontakt war.