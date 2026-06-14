Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn hat es bei Ketsch einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 19-jähriger Mini-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Fahrzeugdach liegen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Fahrer erlitt laut Polizei nur leichte Verletzungen und wurde in eine umliegende Klinik geflogen. Die Fahrbahn musste während der Rettungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden. Seit 20.40 Uhr sei die Strecke aber wieder frei, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.