Ein augenscheinlich Betrunkener hat am Samstagabend am Baggersee Schlicht bei Waldsee eine Gruppe Jugendliche beleidigt und angegriffen. Laut Polizei trafen die Jugendlichen zwischen 20.30 und 20.45 auf den bisher unbekannten Mann, der den Zeugen zufolge aggressiv und wohl auch betrunken war. Er habe sie mehrmals beleidigt und anschließend mit einem Stock beworfen. Eine Zeugin riet den Jugendlichen, sich zu entfernen, falls der Mann ein Messer dabei habe. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach dem Mann und nach weiteren Zeugen. Die Jugendlichen beschrieben ihn als 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, durchschnittliche Statur. Er habe eine Kappe, ein T-Shirt und eine kurze Hose getragen. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06235/495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.